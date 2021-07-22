Глава МИД Монголии: Россия – вечный сосед, которого мы уважаем

11 июля в Монголии отпраздновали 100-летие Народной революции, которая привела к созданию современного монгольского государства. В телефонном разговоре накануне праздника президент России Владимир Путин подтвердил монгольскому коллеге Ухнагийну Хурэлсуху настрой на дальнейшее развитие связей, ведь 5 ноября дипломатические отношения двух стран также отпразднуют вековой юбилей. Этим вопросам был посвящен и июньский визит в Россию министра иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг, ставший для нее первой зарубежной поездкой. О сегодняшнем состоянии двусторонних отношений и их будущем министр рассказала в эксклюзивном интервью “Российской газете”.

Какой багаж взаимодействия удалось накопить двум странам к 100-летнему юбилею отношений? Батмунхийн Батцэцэг: На протяжении многих веков у наших народов была общая граница и между нами поддерживались тесные контакты. Последние 100 лет ознаменовались признанием независимости и территориальной целостности друг друга в соответствии с международным правом, установлением дипломатических отношений, а также равноправным и взаимовыгодным сотрудничеством. Целый век – это немалый срок в отношениях между любыми странами. Приятно отметить, что по мере развития и эволюции международных отношений наши взаимоотношения преодолевали множество непростых испытаний, а дружба и товарищество между двумя народами укреплялись и передавались следующим поколениям. Битва на Халхин-Голе и совместная победа во Второй мировой войне являются героическими страницами нашей истории, которыми мы гордимся и о которых будем помнить вечно. Наша страна восстановила свою независимость при поддержке советского правительства и поэтому наш народ не забудет особую роль, которую сыграл российский народ в социально-экономическом развитии нашей страны. За прошедшие сто лет тысячи наших лучших кадров были подготовлены в бывшем Советском Союзе.

После распада социалистического строя в трудные годы перехода к новой социальной системе рамки взаимоотношений между нашими двумя странами несколько сузились, но, благодаря усилиям сторон, они смогли за короткое время восстановиться и вернуться к темпам устойчивого развития. Сегодня отношения между нашими странами вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и продолжают вносить важный вклад в развитие каждой из сторон.

Какие визиты, контакты и мероприятия планируются к юбилею?

Батмунхийн Батцэцэг: Мы согласовали с нашими российскими друзьями широкий план празднования 100-летия установления дипломатических отношений на протяжении всего 2021 года и организовываем различные мероприятия во всех сферах общественных отношений, включая политику, торговлю, экономику, образование, культуру и оборону. Пандемия в некоторой степени повлияла на реализацию мероприятий плана, но, тем не менее, мы изыскиваем возможности для того, чтобы успеть сделать все, что задумано и поэтому часть мероприятий мы проводим в формате видеоконференции. Надеемся, что во второй половине года ситуация улучшится, и мы сможем лично встретиться с нашими российскими коллегами и совместно провести многие мероприятия.

Хотела бы особо отметить, что 22 марта исполнилось 40-летие совместного монголо-советского полета в космос. Выставка исторических документов, показ интересных вещей, связанных с космическими полетами, и фотографий, отображающих этот период, посвященные юбилею, стали важным познавательным событием для детей и юношей. Главные герои юбилея – космонавты Ж. Гуррагчаа и А. Джанибеков – стали почетными гражданами города Улан-Батора, а Ж. Гуррагчаа указом президента России В.В. Путина был награжден орденом “Александр Невский”.

В рамках празднования 100-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Россией мы будем уделать особое внимание проведению многих мероприятий, в частности, организации взаимных визитов, научных конференций, выставок, концертов, культурных фестивалей и других мероприятий, а также широкому их освещению СМИ. С учетом ситуации с пандемией соответствующие ведомства работают над организацией визитов и мероприятий к концу этого года.

Как вы себе представляете отношения России и Монголии в новых десятилетиях?

Батмунхийн Батцэцэг: Россия и Китай – наши вечные соседи. Мы, монголы, являемся кочевым народом и поэтому придаем важное значение своим соседям и относимся к ним с большим уважением. Устойчивое развитие добрососедских отношений и взаимовыгодного сотрудничества является приоритетным направлением нашей внешней политики.

Монголо-российские отношения в 2019 году вышли на новый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Во время официального визита президента России в Монголию в сентябре 2019 года было подписано бессрочное “Соглашение о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Монголией и Российской Федерацией”, и в 2020 году парламенты наших двух стран ратифицировали его. Это стало политико-правовой гарантией дальнейшего устойчивого развития двусторонних отношений и сотрудничества. В то же время глубокое взаимопонимание между двумя народами, позитивное и дружеское отношение друг к другу заложили социальную основу для расширения сотрудничества.

Поэтому я уверена, что наши традиционно добрососедские отношения и сотрудничество будут и дальше углубляться, многие сферы нашего взаимодействия будут продвигаться вперед и обогащаться новыми конкретными проектами.

В этом году еще один небольшой юбилей – исполнится пять лет с того момента, как президенты трех стран одобрили проект экономического коридора Китай-Монголия-Россия. Как он развивается?

Батмунхийн Батцэцэг: В ходе третьей встречи глав государств Монголии, России и Китая в 2016 году была подписана “Программа создания экономического коридора Монголия-Россия-Китай”. В программу включены 32 крупных проекта. В целях продвижения выполнения проектов, включенных в программу, мы работаем, консультируемся и сотрудничаем на всех уровнях. Создана совместная рабочая группа на уровне заместителей министров соответствующих ведомств трех стран, а также организуются регулярные встречи на экспертном уровне.

Один из приоритетов в рамках программы – проект модернизации центрального железнодорожного коридора. Для начала этой работы и разработки технико-экономического обоснования проекта стороны согласовали Совместное заявление и План работы, а их подписание планируется в ходе очередной встречи глав трех государств.

Помимо крупных инфраструктурных и энергетических проектов программа включает и другие проекты в области науки, образования, сельского хозяйства, промышленности и туризма, выполнению которых все три стороны уделяют немало внимания.

Как идет работа по проекту газопровода “Союз Восток”, который является продолжением “Силы Сибири-2”? Будут ли монгольские потребители получать газ по нему или это только транзитный проект?

Батмунхийн Батцэцэг: Проект строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии активно продвигается за последнее время. Для разработки технико-экономического обоснования строительства газопровода по территории Монголии российская компания “Газпром” учредила в нашей стране компанию “Газопровод Союз Восток”, которая до конца года должна завершить эту работу. Мы рады, что результаты предварительных исследований проекта оказались положительными.

В марте представители компании “Газпром” посетили Монголию, чтобы согласовать план мероприятий по разработке технико-экономического обоснования и ознакомиться с маршрутом газопровода. Несмотря на непростую ситуацию с пандемией проект шаг за шагом продвигается вперед.

Пока рано говорить, будет ли импортироваться газ в Монголию. Первый шаг – провести все исследования, затем уже стоит обсудить, что делать дальше.

Русский язык стал для монголов средством образования и науки, а затем и языком для бизнес-отношений. Сегодня потребность в нем сохраняется

Транзитные перевозки принято считать двигателем двустороннего сотрудничества. Но, например, в Монголии в последнее десятилетие назревала растущая потребность в дешевой электроэнергии, будь то планы строительства ГЭС или АЭС. Какие здесь есть планы взаимодействия с Россией?

Батмунхийн Батцэцэг: С ростом нашей экономики растет и потребность в электроэнергии. Мы решаем эту проблему разными способами. Совместно с российскими компаниями реализуем проекты по увеличению и модернизации существующих тепловых электростанций. Вопрос обеспечения электроэнергией также решаем путем строительства новых тепловых электростанций, увеличиваем выработку от возобновляемых источников энергии.

В рамках данной политики мы должны были реализовать проект строительства гидроэлектростанций в нашей стране, но из-за позиции российской стороны работа остановлена. Вместо строительства ГЭС нам предложили покупать электроэнергию из России. Фактически нашей стране необходимы регулирующие мощности. Эту роль как раз могут выполнять гидроэлектростанции. Поэтому мы предлагаем российской стороне сотрудничать в этом направлении. Поддержка со стороны России и взаимопонимание очень важны для реализации гидроэнергетического проекта. Надеемся, что будут сформированы возможности для дальнейшего сотрудничества в этой сфере.

Какую роль Россия сегодня играет в эксплуатации и развитии железнодорожной инфраструктуры Монголии, ее Улан-Баторской железной дороги?

Батмунхийн Батцэцэг: Экспортно-импортные, транзитные и внутренние перевозки осуществляются по железной дороге, объединяющей Россию и Китай, протяженностью в 1110 километров. Мы работаем над несколькими проектами по строительству новых линий для того, чтобы увеличить протяженность внутренних железнодорожных магистралей и объемов перевозок. Например, успешно продолжается железнодорожный проект, связывающий наше крупное угольное месторождение Тавантолгой с КНР, и к 2022 году он будет введен в эксплуатацию. А линия железной дороги, которая свяжет месторождение Тавантолгой с главной магистралью будет введена в эксплуатацию уже в 2021 году.

Таким образом, наряду со строительством новых железных дорог с участием государственных и частных инвестиций существует также вопрос о необходимости модернизации и развития АО “Улан-Баторская железная дорога”. Это акционерное общество было создано на основе Соглашения между Правительством МНР и СССР от 1949 года, и сегодня перед нами стоит множество задач технического обновления, обеспечения безопасности движения, оптимального структурирования, которые необходимо решить для того, чтобы шагать в ногу с современным развитием. Конечно же, данные проблемы мы будем решать вместе с российской стороной, которая владеет 50 процентами АО “УБЖД”.

Подавляющая часть военной техники и вооружений у монгольских военных – российского производства. Что говорят о них военные? Есть ли планы новых контрактов в сфере военно-технического сотрудничества?

Батмунхийн Батцэцэг: В этом году Монголия отмечает 100-летие создания современных Вооруженных сил. Вековой юбилей неразрывно связан с сотрудничеством между Монголией и Россией. Как вы правильно отметили, большинство вооружений и техники, используемых в Монголии, были произведены в Советском Союзе и России, а для использования этих вооружений на профессиональном уровне необходимые военные кадры готовятся в военных вузах России.

Качество российского вооружений и военной техники высоко ценится в мире.

Мы с Россией подписали Межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве, а также Соглашение о военном сотрудничестве между Министерствами обороны двух стран. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии об оказании Монголии военно-технической помощи на безвозмездной основе от 2004 года стало важным документом для нашей страны.

Торговый оборот между нашими странами многие называли не соответствующим потенциалу (1,4 миллиарда долларов в 2020 году), а тут еще пандемия. Но в этом году ожидается открытие торгового представительства Монголии во Владивостоке. Что это даст торговле между нашими странами?

Батмунхийн Батцэцэг: Сокращение объемов торговли между нашими странами связано с пандемией и связанными с ней торгово-экономическими негативными последствиями. В целом существует необходимость принять поэтапные меры, направленные на увеличение объемов торговли с Россией и снижение общего торгового дисбаланса.

Для этого мы должны расширить и разнообразить перечень товаров и услуг, поставляемых из Монголии в Россию, увеличить их конкурентоспособность, привлечь инвестиции и оказать всяческую поддержку деятельности частных предприятий. В этом деле, безусловно, важную роль будет играть торговое представительство при посольстве Монголии в Москве, а его филиал недавно открылся в городе Владивостоке, который является главным связующим городом на Дальнем Востоке и мостом, связывающим Россию с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Мы надеемся, что торговое представительство окажет необходимое влияние на активизацию торговых отношений между нашими странами.

Монголия стремится к более активной роли в Азии, включая свободную торговлю с блоком Евразийского экономического союза. Как идут переговоры на этот счет?

Батмунхийн Батцэцэг: В целях развития и расширения торгово-экономического сотрудничества между Монголией и Евразийским экономическим союзом была создана Совместная исследовательская группа по изучению целесообразности заключения соглашения о свободной торговле между Монголией и ЕАЭС и в ее рамках идет активная и плодотворная деятельность. Работа Совместной исследовательской группы идет согласно рабочему плану, и мы ожидаем, что результаты исследований будут готовы уже в этом году. Дальнейшие наши действия будут зависеть от этих результатов, и мы ожидаем, что они будут положительными.

Как проявили себя двусторонние отношения в период пандемии? Какие общие усилия предпринимались для борьбы с недугом? Ваша страна сертифицировала российскую вакцину “Спутник V”. Что скажете о ней?

Батмунхийн Батцэцэг: Несмотря на то, что пандемия COVID-19 в какой-то степени влияет на двустороннее сотрудничество, мы стремимся сохранить активность наших отношений и внедрять новые виды взаимодействия. Например, за последний год мы организовали два визита министра иностранных дел Монголии в Россию. В марте провели встречу сопредседателей Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в формате видеоконференции. Комиссия является одним из важнейших механизмов сотрудничества между Монголией и Россией. Совместные проекты успешно выполняются несмотря на пандемию.

В целом, ситуация с пандемией остается напряженной не только в нашей стране, но и во всем мире. Правительство Монголии принимает активные меры по борьбе с распространением коронавируса и уменьшения социально-экономических последствий пандемии. Хочу особо отметить, что наши иностранные партнеры, в том числе поддержка стран-соседей и сотрудничество с ними, играют важную роль в преодолении этих непростых времен.

Подведомственная организация Министерства здравоохранения Монголии зарегистрировала вакцину российского производства “Спутник-V” для экстренного использования. Мы купили у России 60 тысяч доз вакцины “Спутник-V”. Хотели произвести закупку в больших количествах, но производственные мощности позволяют нам поставлять вакцину в небольших партиях. Наши граждане доверяли вакцинам советского производства, а опрос, который были проведен среди населения, показал, что в нынешние времена они доверяют современным вакцинам российского производства. Правительство, в свою очередь, стремится обеспечить для своих граждан возможность выбора, какой вакциной прививаться.

Относительно недавно в Монголии создана Национальная геологическая служба. Россия богата опытом и специалистами в геологии. Здесь есть взаимодействие?

Батмунхийн Батцэцэг: Впервые в 1939 году при Министерстве промышленности был учрежден Трест по добыче горнорудного сырья и полезных ископаемых. Этот год считают годом образования геологической службы Монголии. С тех пор началась интенсивная работа совместных монголо-советских геологических экспедиций и проводились расчеты по установлению запасов месторождений полезных ископаемых по советским стандартам. В 1960-е годы геологические расчеты для установления запасов полезных ископаемых проводились по советской классификации и постепенно около 1980 года расчеты были проведены вновь. Были обновлены предыдущие данные. Советские геологи высокой квалификации внесли большой вклад в открытии уранового месторождения “Мардай” и других месторождений стратегического значения.

Мы заново учредили в 2020 году Национальную геологическую службу для того, чтобы на основе современных научных достижений создать единую информационную базу об имеющихся у нас природных богатствах и провести ее повторную переработку. Национальная геологическая служба совместно с геологами России, Китая, Южной Кореи и Казахстана реализовывает совместный пятисторонний проект. Кроме того, наша Геологическая служба тесно сотрудничает с Департаментом государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Знание русского языка долгое время отличало монголов. Какова сегодня в стране динамика изучения русского языка?

Батмунхийн Батцэцэг: В годы социалистической системы русский язык был для монголов главным средством образования и науки, критерием культуры и знания, важным ключом для получения образования. В начале рыночных отношений он выполнил своего рода историческую роль, став языком для установления и развития бизнес отношений. Несмотря на то, что с изменением общественной системы и переходом на рыночную экономику масштаб освоения русского языка в нашей стране сузился, потребность в знании русского сохранилась, и многие родители хотят обучить своих детей русскому языку.

Многие наши дети, а также молодежь осваивают русский язык в совместной монголо-российской средней школе, в филиале лицея при РЭУ имени Г.В. Плеханова в городе Улан-Баторе. Наше Министерство образования и науки совместно с Министерством просвещения России уже работают над проектом создания новой совместной школы. Наряду с этим Правительство России каждый год предоставляет 550 стипендий монгольским студентам для их обучения в российских вузах.

Кроме того, в нашей стране действуют частные среднеобразовательные школы и детские сады с преподаванием на русском языке. Потребность в знании языка есть, и поэтому за последние годы число школ не сокращается, а наоборот увеличивается.

У наших стран протяженная граница на тысячи километров, с 2014 года были отменены визы. Помогло ли это восстановить связи приграничных регионов?

Батмунхийн Батцэцэг: В сентябре 2014 года было подписано Соглашение между Правительствами Монголии и Российской Федерации, на основании которого граждане двух наших стран могут совершать поездки сроком до 30 дней или прибывать в Монголию или Россию для транзита в другие страны. Таким образом, увеличилось число взаимных поездок, существенно увеличились торговые, туристические и культурные обмены в нашем регионе, значительно активизировалось приграничное сотрудничество. Например, по сравнению с 2014 годом в 2015 и 2016 годах число взаимных поездок увеличилось в два раза. Этот показатель сохранялся вплоть до начала пандемии.

Пользуясь случаем, хочу отметить, что сотрудничество приграничных регионов выполняет важную роль в отношении наших стран. Для дальнейшего усовершенствования правовой среды и для того, чтобы в полной мере использовать существующий потенциал в 2019 году было подписано “Соглашение между Правительством Монголии и Правительством Российской Федерации о содействии межрегиональному и приграничному сотрудничеству”. Для успешного выполнения данного Соглашения и активизации региональных отношений в марте этого года была утверждена “Среднесрочная программа действий по развитию межрегионального сотрудничества на 2021-2025 гг”. Я считаю, что данное Соглашение создало благоприятную среду для дальнейшего сотрудничества в сфере привлечения инвестиций, сельского хозяйства, охраны природы, образования, туризма и т.д.

Наши аймаки, граничащие с Россией, установили прямые связи с субъектами России и активно сотрудничают с ними в области торговли, культуры, образования и охраны природы. Надеюсь, это сотрудничество будет только расширяться.

Сейчас еще не удалось покончить с пандемией, поэтому вопрос о туризме – не самый актуальный. Но когда-то же это останется позади. Какие возможности есть для российских туристов в Монголии, особенно из приграничных регионов? Что посоветуете в качестве обязательного посещения в вашей стране?

Батмунхийн Батцэцэг: Более года туристическая отрасль находится в трудной ситуации. Но мы считаем, что после пандемии туризм сможет быстро восстановиться. Когда большая часть населения Монголии провакцинируется, мы сумеем устранить локальные очаги заболеваний. Активизируются поездки граждан за границу, и возобновится туризм. Мы считаем, что настанет время, когда будет увеличиваться количество туристических поездок не только за границу, но и внутри страны.

Мы стремимся создавать туристические продукты и культурные мероприятия, опираясь на историю Монголии, культурное наследие и природные красоты. Рады, что за последние годы увеличивается число иностранных туристов, интересующихся Монголией. Для того, чтобы еще больше привлечь их интерес мы планируем в ближайшие годы провести ряд мер по либерализации воздушного транспорта и тем самым увеличить количество рейсов, снижении стоимости авиабилетов, упрощении визовых процедур путем внедрения системы электронных виз, соблюдения международных стандартов туризма и обеспечения безопасности туристов.

От Улан-Удэ до Иркутска, от Хубсугула до Иркутска пересекаются две дороги. Опираясь на эту инфраструктуру можно развивать совместный туристический продукт по маршруту Хубсугул-Иркутск.

Также в рамках привлечения иностранных туристов нужно облегчить условие поездки. Сейчас мы занимаемся внутренней подготовкой для внедрения аналогичного сервиса, который будет соответствовать международному стандарту. Например, уделяем большое внимание внедрению системы онлайн-анкеты для оформления виз, начинания различных видов деятельности в развитии приграничного туризма, а также выдачи виз на пограничных пунктах.

Россия и Китай занимают ведущие места по турпоездкам в Монголию. Их число растет с каждым годом. В 2018-м по сравнению с предыдущим годом число приезжих из России выросло на 20,7 процентов и достигло 129 094 туристов. Взаимные поездки граждан стран-соседей и знакомство с культурой укрепляют дружественные связи между нашими народами.

Пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить всех Вас с исторической датой 100-летия дипломатических отношений, желаю русскому народу крепкого здоровья и всего самого наилучшего.

“Российская газета”

Глава МИД Монголии: Россия – вечный сосед, которого мы уважаем — Российская газета (rg.ru)